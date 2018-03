Torhüter Kirsten bis 2015 bei Dynamo Dresden

Torwart Benjamin Kirsten bleibt dem Fußball-Zweitligisten SG Dynamo Dresden bis 2015 treu. Wie der Verein bekannt gab, verlängerte der Sohn des ehemaligen Nationalstürmers Ulf Kirsten seinen 2013 auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre.

Foto: Bernd Thissen – DPA

Kirsten war 2008 von Waldhof Mannheim in seine Heimat zurückgekehrt. Zuvor spielte er in diversen Nachwuchs-Teams von Bayer Leverkusen. Der Torwart hat in diesem Sommer den Konkurrenzkampf um die Nummer eins im Dresdner Tor gegen Neuzugang Florian Fromlowitz gewonnen.