Streit beim KSC um Sportdirektor-Posten

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC steht nach der Ernennung von Arnold Trentl zum neuen Sportdirektor ein weiterer Rechtsstreit ins Haus.

Der frühere Bundesligaprofi Demir Hotic beharrt weiter darauf, mit Präsident Paul Metzger und Vize-Präsident Arno Glesius im Dezember einen «Handschlagvertrag» über die Stelle geschlossen zu haben. Er hat einen Anwalt eingeschaltet. «Das nehme ich so nicht hin», sagte der 47 Jahre alte Bosnier den «Badischen Neuesten Nachrichten». «Der KSC ist mir einiges schuldig. Wir sind doch nicht im Kasperletheater.» Hotic verwies darauf, dass er im Besitz einer SMS von Metzger sei, die seine Sicht der Dinge «klipp und klar» belege.

Arnold Trentl war am Vortag zum neuen Sportlichen Leiter berufen. Dies hatte Präsident Metzger bei der Mitgliederversammlung mitgeteilt. Trentl soll die Position zunächst bis zum 31. Dezember 2010 ausüben. Dazu sei eine Option vereinbart worden. Der 53-jährige Trentl hatte das Amt im Auftrag des KSC-Präsidiums und -Verwaltungsrats kommissarisch bereits seit dem Trainingslager zu Beginn des Jahres im türkischen Belek inne. Nach der Entlassung von Manager Rolf Dohmen am 19. Dezember wird die neu zu besetzende Stelle des kaufmännischen Leiters von Mitte Februar an von Markus Kalusche übernommen.