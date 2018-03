Zweitligist SV Sandhausen muss wohl auch zu Beginn der Rückrunde auf seinen Stürmer Andrew Wooten verzichten. Der 28 Jahre alte Fußballer habe sich am Wochenende einen Muskelbündelriss im linken hinteren Oberschenkel zugezogen. Er müsse vorerst pausieren.

Foto: Daniel Maurer – dpa

Angaben zum Zeitraum machte der Tabellen-Fünfte der Zweiten Liga nicht. Das erste Spiel der Rückrunde bestreitet Sandhausen am 23. Januar in Ingolstadt. Wooten hatte nahezu die komplette Hinrunde bereits wegen einer Verletzung am Oberschenkel verpasst.