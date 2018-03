Lechner wechselt von Karlsruhe in die USA

Fußball-Profi Florian Lechner wechselt vom Karlsruher SC nach Boston zu New England Revolution in die amerikanische Major League Soccer. Der Zweitliga-Club löste den Vertrag mit dem 31 Jahre alten Verteidiger nach nur achteinhalb Monaten wieder auf.

Florian Lechner wechselt in die MLS.

Foto: Fabian Stratenschulte – DPA

«Sobald er die Aufenthaltsgenehmigung hat, wird er Ende nächster Woche in die USA reisen», sagte KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer. Lechner ist dann neben Torsten Frings (FC Toronto) und Arne Friedrich (Chicago Fire) der dritte deutsche Spieler in der MLS.

Der Abwehrspieler war vor der laufenden Saison vom FC St. Pauli zum KSC gewechselt, bestritt dort aber nur zwölf Zweitliga-Spiele und konnte die in ihn gesetzten Erwartungen nie erfüllen. Trainer Jörn Andersen sortierte ihn folglich in der Winterpause aus. Lechner sollte sich nur noch bei der zweiten Mannschaft fithalten, erwirkte zuletzt aber mit Hilfe seines Anwalts, dass er an drei Tagen weiterhin am Training der Profis teilnehmen durfte.