Koch ist neuer Kapitän von Dynamo Dresden

Mittelfeldspieler Robert Koch wird ab der kommenden Saison Fußball-Zweitligist SG Dynamo Dresden als Kapitän auf das Feld führen. Der 26-Jährige wurde von Trainer Ralf Loose am Mittwoch für dieses Amt bestimmt.

Robert Koch geht bei Dynamo Dresden als Kapitän in die neue Saison.

Foto: Oliver Krato – DPA

Der Coach vergab die Verantwortung neu, nachdem der alte Kapitän Cristian Fiel am Montag aus persönlichen Gründen von dem Posten zurückgetreten war. Koch spielt seit 2009 bei den Dresdnern. Der Mittelfeldspieler hat bei den Schwarz-Gelben noch einen Vertrag bis Ende Juni 2013. Dresden startet am Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Bochum in die neue Saison.