Koblenzer Shefki Kuqi wechselt zu Swansea City

Shefki Kuqi vom Fußball-Zweitligisten TuS Koblenz wechselt mit sofortiger Wirkung zum walisischen Club Swansea City, der in Englands zweiter Liga spielt. Dies teilten die Koblenzer mit.

In Swansea erhält der 33 Jahre alte finnische Nationalspieler nach Angaben des Tabellenvierten der englischen Championship einen Vertrag bis zum 30. Juni 2011. Über die Transfermodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Kuqi war im Sommer von Crystal Palace nach Koblenz gewechselt, wo er in der Hinserie in 17 Spielen sieben Treffer erzielte.