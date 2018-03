Aus unserem Archiv

Duisburg

Der MSV Duisburg muss in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst ohne Julian Koch auskommen. Der von Borussia Dortmund ausgeliehene Abwehrspieler hat sich einen Meniskuseinriss im Knie zugezogen und wird vier bis sechs Wochen fehlen. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, soll Koch am Donnerstag in München operiert werden.