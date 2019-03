Investor Klaus-Michael Kühne geht nicht davon aus, dass der Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga in dieser Saison einen direkten Aufstiegsrang belegen wird.

„Ich glaube an den dritten Platz“, sagte der 81 Jahre alte Milliardär in der Hörfunk-Sendung „Sportplatz Hamburg“ auf NDR 90,3 in einem Interview. Der HSV sei „ein Spezialist für die ...