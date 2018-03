Torwart Sascha Burchert von Hertha BSC Berlin ist für seine Rote Karte im Zweitliga-Spiel beim FSV Frankfurt (1:3) für ein Spiel gesperrt worden.

Hertha-Torwart Sascha Burchert (r, unten) wurde wegen einer «Notbremse» gesperrt.

Foto: Oliver Mehlis – DPA

Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag im Anschluss an das entsprechende Sportgerichts-Verfahren bekannt. Burchert war am Sonntag in der 48. Minute nach einer Notbremse des Feldes verwiesen worden. Die Berliner haben dem Urteil zugestimmt, die Sperre ist damit rechtskräftig.