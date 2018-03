Gledson fällt aus – FSV Frankfurt im Verletzungspech

Fußball-Zweitligist FSV Frankfurt muss zum Saisonauftakt auf Innenverteidiger Gledson verzichten. Der Brasilianer erlitt eine Verletzung am Innenmeniskus des linken Knies und wird voraussichtlich rund zwei Wochen ausfallen, wie der Verein mitteilte.

Gledson wird dem FSV zum Saisonauftakt fehlen.

Foto: Daniel Karmann – DPA

Damit fehlt der 32-Jährige definitiv zum Rundenauftakt am 5. August bei Aufsteiger SV Sandhausen. Neben Gledson fallen auch Neuzugang Matthew Leckie sowie der südkoreanische Mittelfeldspieler Jutae Yun vorerst aus. Der 21 Jahre alte australische Stürmer Leckie, den die Bornheimer erst vor kurzem aus Mönchengladbach ausgeliehen hatten, verletzte sich am rechten Sprunggelenk. Jutae Yun zog sich eine Blessur am rechten Fuß zu.