Geldstrafen für Augsburg, Paderborn und Oberhausen

Der Feuerzeug-Wurf eines Fans kommt den FC Augsburg teuer zu stehen. Wegen mangelndes Schutzes des Schiedsrichters verhängte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) eine Geldstrafe von 4000 Euro gegen den schwäbischen Fußball-Zweitligaclub.

Der Verein hat dem Urteil bereits zugestimmt, es ist somit rechtskräftig, teilte der DFB am Dienstag mit. Während des Zweitliga-Heimspiels des FCA gegen den FC St. Pauli am 22. November vorigen Jahres war in der 88. Spielminute ein Feuerzeug aus der Augsburger Fankurve in Richtung Schiedsrichter geworfen worden.

Ligakonkurrent SC Paderborn muss wegen unsportlichen Verhaltens 3000 Euro zahlen. Damit reagierte der Verband auf die Vorkommnisse während des Meisterschaftsspiels der Paderborner bei Rot Weiss Ahlen am 20. November. Im Paderborner Fanblock waren mehrere Feuerwerkskörper gezündet worden. Wie der DFB mitteilte, hat der Verein dem Urteil zugestimmt. Es ist damit rechtskräftig.

Ebenfalls wegen unsportlichen Verhaltens wurde Rot-Weiß Oberhausen mit einer Geldstrafe von 2000 Euro belegt. Während des Meisterschaftsspieles zwischen Oberhausen und dem MSV Duisburg am 25. September 2009 in Oberhausen waren im Duisburger Fanblock bengalische Feuer sowie Rauchbomben gezündet worden. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, somit ist es rechtskräftig.