Geldstrafen für 1860 München und Ingolstadt-Coach Oral

Der Zweitligist 1860 München ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen mehrmaliger Verfehlungen seiner Fans zu einer Geldstrafe in Höhe von 12 000 Euro verurteilt worden.

Die Anhänger von 1860 München hatten sich einige Verfehlungen geleistet.

Foto: Peter Steffen – DPA

Die «Löwen»-Anhänger hatten in den Auswärtsspielen in Bochum, Dresden, Paderborn und beim FSV Frankfurt Rauchkörper abgebrannt sowie in zwei Fällen Gegenstände auf das Spielfeld geworfen. Wegen unsportlichen Verhaltens wurde Tomas Oral, Trainer des Ligarivalen FC Ingolstadt, mit einer Strafe von 2000 Euro belegt. Oral hatte im Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth die Coaching-Zone verlassen, das Spielfeld betreten und sich unsportlich gegenüber dem Schiedsrichtergespann verhalten. Daraufhin war er von Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus (Hannover) aus dem Innenraum verwiesen worden.