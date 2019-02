Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Innenverteidiger Christopher Avevor bis zum 30. Juni 2023 verlängert.

Das teilten die Hamburger am Donnerstag mit. Der 27 Jahre alte Abwehrchef war 2016 von Fortuna Düsseldorf ans Millerntor gekommen. In der laufenden Saison kam er in 20 von 23 ...