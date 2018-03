FC Köln verleiht Peszko an die Wolverhampton Wanderers

Der 1. FC Köln treibt die Umstrukturierung seines Kaders weiter voran. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, verleiht er seinen Mittelfeldspieler Slawomir Peszko für ein Jahr zum englischen Zweitligisten Wolverhampton Wanderers.

Slawomir Peszko wechselt auf Leihbasis zu den Wolverhampton Wanderers.

Foto: Rolf Vennenbernd – DPA

Der Verein sicherte sich zugleich eine Kaufoption für den Polen. Trainer in Wolverhampton ist Kölns Ex-Coach Stale Solbakken. Die Kölner hatten zunächst zum 30. Juni 2012 die Option zur Verlängerung des Vertrags mit Peszko gezogen, um den Transferwert des Spielers zu sichern und den Wechsel zu einem anderen Verein anzustreben. Dem Club waren daraus nach eigenen Angaben keine zusätzlichen Kosten entstanden. Peszko war im Januar 2011 von Lech Posen zu den «Geißböcken» gewechselt. In eineinhalb Jahren kam er für den FC in 45 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte zwei Bundesliga-Tore.