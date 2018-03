FC Köln verleiht Novakovic nach Japan

Aus unserem Archiv

Köln

Nach Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski (FC Arsenal) verlässt auch der zweite Top-Stürmer den 1. FC Köln. Milivoje Novakovic wechselt auf Leihbasis vom Bundesliga-Absteiger in die J-League zu Omiya Ardija. Wie der FC am Donnerstag mitteilte, erhält der 33 Jahre alte slowenische Angreifer in Japan einen Vertrag bis zum 31. Dezember 2012. Über die Modalitäten des Wechsels wurde nichts bekannt. Die Kölner sparen jedoch für den Zeitraum einen Teil des üppigen Gehalts für Novakovic, der in Köln noch einen Vertrag bis 2014 hat.