Der südkoreanische Nationalspieler Dong-Won Ji wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende von Fußball-Bundesligist FC Augsburg zum Zweitliga-16. SV Darmstadt 98.

Darmstädter Leihgabe aus Ausgburg: Südkoreas Nationalspieler Dong-Won Ji

Foto: Hasan Bratic – dpa

Ji sei in der Offensive flexibel einsetzbar und bereits für die anstehende Partie am Sonntag (13.30 Uhr) beim FC St. Pauli spielberechtigt, sagte Darmstadts Trainer Dirk Schuster. Allerdings laboriere der Spieler noch an einer Knieprellung.

Für den FC Augsburg absolvierte der 26-Jährige 109 Pflichtspiele und erzielte dabei 12 Treffer. In der laufenden Saison reichte es jedoch nur für drei Kurzeinsätze.