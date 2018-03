Cottbus verpflichtet Stürmer Sanogo

Der FC Energie Cottbus hat Stürmer Boubacar Sanogo verpflichtet. Der zuletzt vereinslose Offensiv-Spieler unterschrieb bei dem Fußball-Zweitligisten einen Vertrag über zwei Jahre.

Boubacar Sanogo spielte in der Bundesliga auch beim SV Werder Bremen.

Foto: Soeren Stache – DPA

Sanogo verkörpere genau die Eigenschaften, «die wir händeringend gesucht haben», sagte Coach Rudi Bommer in einer Presseerklärung. Der 29 Jahre alte Angreifer Sanogo ist der fünfte Neuzugang für die kommende Spielzeit. Zuletzt hatte Sanogo beim französischen Erstligisten AS St. Etienne gespielt. In Deutschland war der robuste und dynamische Angreifer bereits für den 1. FC Kaiserslautern, den Hamburger SV, Werder Bremen und 1899 Hoffenheim aktiv. Insgesamt hat er in der Bundesliga bisher 26 Tore erzielt.