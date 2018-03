Cottbus verpflichtet Offensivspieler Stiepermann

Fußball-Zweitligist Energie Cottbus hat Marco Stiepermann verpflichtet. Wie dessen Berater Tobias Sander mitteilte, unterschrieb der 21 Jahre alte Offensivspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2015.

Marco Stiepermann hat in Cottbus unterschrieben.

Foto: Caroline Seidel – DPA

Stiepermann war in der abgelaufenen Saison von Double-Gewinner Borussia Dortmund an Zweitliga-Absteiger Alemannia Aachen ausgeliehen und erzielte dort in 21 Ligaspielen zwei Tore. «Ich will langfristig mit Cottbus nach oben kommen», erklärte Stiepermann.