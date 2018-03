Cottbus und Lautern mit ersten Siegen – Köln nur 1:1

Erstliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern hat gegen einen Neuling seinen ersten Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Pfälzer gewannen am Freitagabend zum Auftakt des zweiten Spieltages beim VfR Aalen mit 2:1 (2:1).

Energie Cottbus gewann souverän gegen Erzgebirge Aue.

Foto: Thomas Eisenhuth – DPA

Das Team von FC-Trainer Holger Stanislawski kam gegen Sandhausen nicht über ein 1:1 hinaus.

Foto: Federico Gambarini – DPA

Der 1. FC Köln enttäuschte nach seiner Auftaktniederlage dagegen erneut und kam daheim gegen den SV Sandhausen nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Einen klaren Heimsieg feierte dagegen Energie Cottbus im Ost-Derby gegen Erzgebirge Aue. Daniel Adlung (22./33./Foulelfmeter/Nachschuss) und Neuzugang Boubacar Sanogo (54.) trafen zum 3:0 (2:0)-Erfolg.

Überraschend erfolgreich hatte Sandhausen die Gastgeber lange in Schach gehalten. Das Kölner Team um den neuen Kapitän Miso Brecko agierte zwar feldüberlegen, kam aber selten zu Chancen. Stattdessen hätte Jan Fießer (27.) für den krassen Außenseiter sogar die Führung erzielen können. Aus kurzer Distanz landete der Kopfball des defensiven Mittelfeldmannes aber an der Torlatte. Die Kölner profitierten in ihrem ersten Heimspiel Mitte der zweiten Halbzeit von einem Strafstoß, den Thomas Bröker verwandelte (63.). Joker Regis Dorn (89.) glich für den Aufsteiger kurz vor Schluss verdient aus.

«Wir waren die letzten 20 Minuten zu passiv. Wir haben aber den höheren Aufwand betrieben», sagte Kölns Torschütze Bröker. Trainer Holger Stanislawski bezeichnete das Remis als «ärgerlich».

Etwas mehr los war in Aalen, wo der ehemalige Nürnberger Albert Bunjaku Lautern mit seinen beiden Treffern (17., Foulelfmeter/45.) drei Punkte sicherte. Schon kurz vor der Pause vergab Hendrick Zuck freistehend mit einer Großchance die Vorentscheidung (45.+1). Der VfR war nach seinem überlegenen 4:1-Auftaktsieg in Duisburg diesmal auch spielerisch unterlegen, der zwischenzeitliche Ausgleich von Martin Dausch (25., Handelfmeter) brachte am Ende keine Punkte ein.