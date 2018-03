Bunjaku ist neuer Kapitän des 1. FC Kaiserslautern

Erst fünf Wochen im Verein und schon Kapitän: Neuzugang Albert Bunjaku ist kurz vor dem ersten Saisonspiel am Montag gegen Union Berlin zum neuen Spielführer des Fußball-Bundesliga-Absteigers 1. FC Kaiserslautern ernannt worden. Das gab Trainer Franco Foda bekannt.

Der Schweizer Albert Bunjaku ist neuer Kapitän in Kaiserslautern.

Foto: Jean-Christophe Bott – DPA

Vertreter des 28 Jahre alten Stürmers, der erst in der Sommerpause vom 1. FC Nürnberg in die Pfalz gewechselt war, sind die beiden Abwehrspieler Florian Dick und Jan Simunek. Außerdem gehören Linksverteidiger Alexander Bugera und Torhüter Tobias Sippel dem fünfköpfigen Lauterer Mannschaftsrat an.