Braunschweig verpflichtet Freiburger Bulut

Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig ist nach dem 0:2 beim 1. FC Heidenheim nochmals auf dem Transfermarkt tätig geworden. Offensivspieler Onur Bulut vom SC Freiburg ist der vierte Winter-Neuzugang. Die Verpflichtung gab der Club bekannt.

Geht künftig für Eintracht Braunschweig aufg Torejagd: Onur Bulut.

Foto: Arne Dedert – dpa

Der 23 Jahre alte Außenstürmer kam beim Bundesligisten in dieser Saison lediglich am zweiten Spieltag beim 1:4 in Leipzig zum Einsatz. Dagegen verlässt Onel Hernandez die Eintracht in Richtung England. Der Flügelspieler wechselt zum Zweitligisten Norwich City. Der 24-Jährige kam im Juli 2016 von der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg zur Eintracht und bestritt 51 Zweitliga-Spiele (sechs Tore).