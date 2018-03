1860-Profi Bülow verlängert in München

Der TSV 1860 München kann weiter auf die Dienste seines Leistungsträgers Kai Bülow vertrauen. Der Innenverteidiger verlängerte seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten bis Juni 2015.

Kai Bülow hat seinen Vertrag beim TSV 1860 München verlängert.

Foto: Daniel Karmann. – DPA

«Er ist ein absoluter Vorbild-Profi und hat einen super Charakter», lobte 1860-Sportchef Florian Hinterberger den 25-Jährigen. Der ehemalige Profi von Hansa Rostock war vor knapp einem Jahr von der Ostsee in die bayerische Landeshauptstadt gewechselt. In dieser Saison kam Bülow in der 2. Liga bereits neunmal zum Einsatz.