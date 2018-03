1. FC Köln mit neuer Führung – «Schlummernder Riese»

Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln will mit einem Führungstrio ein neues Fußball-Kapitel in der Geschichte des Vereins aufschlagen.

Jörg Jakobs, Frank Schaefer und Chef-Trainer Holger Stanislawski (l-r) ziehen in Köln an einem Strang.

Foto: Daniel Naupold – DPA

«Das ist eine moderne Lösung, dass wir in ein zukunftsträchtiges Konzept des 1. FC Köln investieren», sagte FC-Präsident Werner Spinner bei der Vorstellung von Jörg Jakobs als Leiter Kaderplanung und Frank Schaefer als Leiter Sport. «Sie arbeiten mit Trainer Holger Stanislawski auf Augenhöhe», erklärte Spinner. «Es gibt eine klare Aufgabenverteilung, Entscheidungen werden im Konsens getroffen.»

Damit wollen die Kölner die Lehre aus der gescheiterten Zusammenarbeit zwischen dem früheren Coach Stale Solbakken und Ex-Manager Volker Finke ziehen. «Wir haben ein Team in der sportlichen Führung mit so viel Kompetenz wie selten. Das sind optimale Voraussetzungen», meinte Geschäftsführer Claus Horstmann. Mit dem ein oder anderen Spieler seien schon «zielführende Gespräche» geführt worden, berichtete Stanislawski. «Wir werden einen überschaubaren Kader haben, der sich aus dem Gros junger Spieler und einigen erfahrenen zusammensetzt.» Bis zum Trainingsauftakt am 15. Juni soll der Kader stehen.

«Dieses Modell hat mehr als eine Chance verdient und ist das richtige für den 1. FC Köln», sagte Schaefer, der als Interimscoach zuletzt auf der Kölner Bank saß. «Wir haben gemeinsam ein großes Ziel: ein neues Gesicht, ein neuer 1. FC Köln, eine Mannschaft zu haben, mit der sich alle identifizieren können.» Motiviert geht auch Jörg Jakobs seine neue Aufgabe an. «Es ist ein hochemotionaler Club. Ich male mir aus, was im Stadion und in der Stadt los ist, wenn man dauerhaft Erfolg hat», sagte der bisherige Chef-Scout von Hannover 96. «Das ist ein schlummernder Riese!»