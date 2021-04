Trainer Thioune zur HSV-Situation: „Ich kapituliere nicht“

Trainer Daniel Thioune gibt sich trotz der Krise seines Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga kämpferisch.

„Eines ist wichtig: Ich kapituliere nicht“, sagte der 46-Jährige. „Weder vor der Situation noch vor den Ergebnissen in den letzten Spielen, weil ich ein ungebrochenes Vertrauen in meine Mannschaft habe.“ Natürlich sei die Situation „völlig unbefriedigend“.

Vor dem Nachholspiel am Donnerstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den Karlsruher SC ist die beste Mannschaft der Hinrunde im Aufstiegsrennen zurückgefallen und liegt neun Punkte hinter dem Tabellenführer VfL Bochum und drei Zähler hinter der SpVgg Greuther Fürth. Die Bochumer, die am Montag mit 1:3 beim SV Darmstadt 98 verloren, haben ein Spiel mehr absolviert. Zudem hat Holstein Kiel noch sehr gute Chancen und bestreitet nach zwei Quarantänen noch Nachholspiele. Donnerstag-Gegner KSC ist nach dem 0:0 am Montag gegen Erzgebirge Aue Tabellensechster.

