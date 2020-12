Archivierter Artikel vom 13.07.2020, 05:40 Uhr

Hannover

Um Stammplatz kämpfen

Torwart Zieler will in Hannover bleiben

Der frühere Fußball-Weltmeister Ron-Robert Zieler will um seinen Stammplatz im Tor von Zweitligist Hannover 96 kämpfen. „Ich weiß, was ich kann – und das werde ich in der kommenden Saison auch wieder zeigen“, sagte der 31 Jahre alte Torwart dem „Kicker“.