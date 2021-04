Terodde über Lewandowski: „Wie auf der Playstation“

Archivierter Artikel vom 01.03.2021, 10:28 Uhr

„Wenn man sieht, wie er am Spiel teilnimmt und die Bälle festmacht – da erkennt man gar keine technischen Fehler mehr. Den kannst du vorne anschießen, trotzdem klebt ihm der Ball am Fuß“, sagte der 32 Jahre alte Mittelstürmer des Hamburger SV in einem Interview des „Sportbuzzer“ über den Angreifer des FC Bayern München.

Terodde, der mit 19 Treffern die Torjäger-Liste der 2. Liga anführt und am (heutigen) Montag mit dem HSV im Stadtderby beim FC St. Pauli antritt (20.30 Uhr/Sky), zog sogar einen Vergleich zu einer Spielkonsole heran: „Manchmal habe ich das Gefühl, das ist wie auf der Playstation – sie drücken einfach einen Knopf und dann kommt der Pass und wird verarbeitet.“ Lewandowski hat in der laufenden Bundesligasaison schon 28-mal getroffen.

Zu seiner Erfolgsquote bei den Hanseaten sagte Terodde: „Gerade mit dem HSV, wo wir oft das dominantere Team sind, spielen wir uns sehr viele Chancen heraus, machen permanent Druck. Da kommst du als Stürmer häufiger zu Abschlüssen, als wenn du in der Bundesliga gegen den Abstieg kämpfst und mit deinem Team meist hinten reingedrückt wirst.“

