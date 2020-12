Archivierter Artikel vom 27.05.2020, 20:38 Uhr

Sieg gegen Kiel: Bochum kommt Klassenerhalt nahe

Der VfL Bochum kommt dem Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga mit großen Schritten näher. Die Westfalen gewannen mit 2:1 (0:0) gegen Holstein Kiel und haben nach dem 0:0 in Karlsruhe und dem 3:0 in Heidenheim nach drei Geisterspielen nun sieben Punkte auf dem Konto.