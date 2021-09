Gelsenkirchen

2. Liga am Freitag

Schalke verliert nach Fährmann-Patzer – Nürnberg mit Joker

Der FC Schalke 04 hat in Unterzahl in der 2. Fußball-Bundesliga am Freitag wieder einen Rückschlag erlitten, der 1. FC Nürnberg ist nach einem Joker-Tor zumindest vorerst auf einen Aufstiegsplatz gesprungen.