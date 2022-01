Regensburg

2. Liga

Regensburg unterliegt im 300. Zweitligaspiel Holstein Kiel

Der SSV Jahn Regensburg hat in seinem 300. Zweitligaspiel einen Rückschlag gegen Holstein Kiel erlitten. In einem unterhaltsamen Fußball-Duell unterlagen die Oberpfälzer den Norddeutschen am Sonntag in eigener Arena mit 1:2 (1:1).