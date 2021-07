Regensburg

2. Liga

Regensburg macht Traumstart perfekt: Sieg gegen Sandhausen

Der SSV Jahn Regensburg hat den Traumstart in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Die Oberpfälzer gewannen eine Woche nach dem 2:0 in Darmstadt am Samstag beim 3:0 (1:0) gegen den SV Sandhausen auch ihr erstes Heimspiel.