Archivierter Artikel vom 15.04.2020, 11:59 Uhr

Nürnberg

2. Liga

Nürnberg-Sportchef: Nächste Saison „oben mitspielen“

Der 1. FC Nürnberg will in der nächsten Saison wieder um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga spielen.