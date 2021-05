Nächster Sieg: Darmstadt gewinnt in Hannover

Der SV Darmstadt 98 hat seine Positivserie in der 2. Fußball-Bundesliga weiter ausgebaut.

Die formstarke Mannschaft von Trainer Markus Anfang gewann bei Hannover 96 mit 2:1 (0:0) und kletterte nach zuletzt vier Siegen aus fünf Partien in der Tabelle mit 45 Punkten auf Platz neun. Hannover bleibt dagegen nach der fünften Niederlage aus den vergangenen sechs Begegnungen mit 39 Punkten nur auf Rang 13.

In einer größtenteils ereignislosen ersten Hälfte hatten die Gäste bereits nach zwei Minuten die Chance auf die Führung. Mathias Honsak scheiterte frei vor 96-Torhüter Michael Esser.

In einer deutlich aktiveren zweiten Halbzeit glückte Hannover schnell die Führung. Einen Versuch von Hendrik Weydandt blockte die Darmstädter Abwehr in Richtung Marvin Ducksch, der problemlos das 1:0 erzielte (49.). Sechs Minuten später passte Fabian Holland perfekt in den Lauf von Marvin Mehlem, der mit einem Schuss ins lange Eck für den Ausgleich sorgte.

Honsak drehte in der 68. Minute endgültig die Partie, als er Esser aus knapp elf Metern keine Chance ließ. Eine Schlussoffensive gab es von der Mannschaft des zum Saisonende scheidenden Trainers Kenan Kocak nicht mehr.

© dpa-infocom, dpa:210507-99-512457/2