Archivierter Artikel vom 11.05.2020, 09:20 Uhr

Karlsruhe

Corona-Krise

Nach Kritik: Weigern für KSC-Profi Lorenz keine Alternative

Trotz seiner Kritik an der Fortsetzung der Fußball-Bundesligen will KSC-Profi Marc Lorenz nicht auf seine Einsätze in der 2. Liga verzichten.