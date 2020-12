Karlsruher SC dementiert drohende Insolvenz

Archivierter Artikel vom 01.04.2020, 11:20 Uhr

„Es ist natürlich nicht so, dass uns in den nächsten Wochen die Zahlungsunfähigkeit droht“, sagte KSC-Geschäftsführer Michael Becker der Deutschen Presse-Agentur. „Nichtsdestotrotz ist die Lage so dynamisch, dass wir alle Eventualitäten prüfen. Es könnten ja zum Beispiel die TV-Gelder nicht kommen. Da müssen wir natürlich aktiv werden.“ Bis zum 30. Juni sei der KSC „gut aufgestellt“, sofern die TV-Gelder fließen.

Der SWR hatte zuvor berichtet, dass dem Tabellen-17. der 2. Fußball-Bundesliga bereits in den kommenden Wochen die Zahlungsunfähigkeit droht. An diesem Mittwoch will der KSC den Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup über die finanzielle Situation informieren.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie ist die Saison der 1. und 2. Fußball-Bundesliga derzeit bis mindestens zum 30. April unterbrochen.