Innenraumverbot und Geldstrafe für Würzburg-Coach Trares

Nach seiner Roten Karte in Paderborn ist der Würzburger Trainer Bernhard Trares mit einem Innenraumverbot für den Rückrundenstart am heutigen Dienstagabend (18.30 Uhr) in Aue bestraft worden.