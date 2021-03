In Braunschweig zwei Spieler und Coach in Quarantäne

Wegen Corona-Verdachtsfällen in der Mannschaft von Eintracht Braunschweig ist das Training des Fußball-Zweitligisten am 31. März abgesagt worden.

„Aktuell befinden sich zwei Spieler sowie Chef-Trainer Daniel Meyer in häuslicher Quarantäne“, heißt es in einer Mitteilung der Niedersachsen. Es seien bereits PCR-Nachtestungen durchgeführt worden. Die Verantwortlichen des BTSV befänden sich bezüglich des weiteren Vorgehens in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt. Das nächste Spiel der Eintracht ist für Ostermontag beim FC St. Pauli angesetzt.

© dpa-infocom, dpa:210331-99-44567/2