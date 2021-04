Hamburg

Aufstiegshoffnung schwindet

HSV-Keeper Ulreich: „Natürlich muss man sich Sorgen machen“

Noch ein Jahr 2. Liga für den einstigen Dino? Nach dem fünften sieglosen Spiel in Serie schwindet auch beim Hamburger SV der Glaube an eine Rückkehr in die Fußball-Bundesliga.