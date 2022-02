Hamburg

2. Liga

HSV auf Kurs: Sieg gegen Aufstiegskonkurrent Heidenheim

Das Formhoch beim Hamburger SV in der 2. Fußballliga hält an. Die Norddeutschen bezwangen den punktgleichen 1. FC Heidenheim mit 2:0 (0:0) und sind mit einem Zähler Rückstand dran an Aufstiegsfavorit Werder Bremen.