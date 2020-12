Archivierter Artikel vom 23.06.2020, 17:09 Uhr

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel verpflichtet zur kommenden Saison Simon Lorenz. Wie der Club mitteilte, wechselt der 23 Jahre alte Innenverteidiger ablösefrei vom VfL Bochum an die Förde.

Lorenz erhält in Kiel einen Dreijahresvertrag. Für den VfL Bochum bestritt Lorenz in der aktuellen Spielzeit 16 Partien und erzielte dabei einen Treffer. In den vergangenen neun Spielen kam er aber nicht zum Einsatz.

