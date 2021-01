Hamburg

2. Liga

Heimsieg gegen Paderborn: HSV festigt Tabellenführung

Der Hamburger SV hat seine Spitzenposition in der 2. Fußball-Bundesliga untermauert. Im Heimspiel gegen den SC Paderborn setzten sich die Hanseaten am Samstag verdient mit 3:1 (2:1) durch und führen die Tabelle nun mit 40 Punkten an.