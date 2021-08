Hannover holt Lukas Hinterseer

Der 30-Jährige wechselt vom südkoreanischen Verein Ulsan Hyundai zu den Niedersachsen und erhält dort einen Zweijahresvertrag, wie der Fußball-Zweitligist mitteilte. Vor seinem Wechsel nach Südkorea spielte der Österreicher in Deutschland für den Hamburger SV, den VfL Bochum und den FC Ingolstadt.

In 56 Erstliga-Partien erzielte er neun Tore, in der 2. Liga traf Hinterseer in 127 Spielen 50-mal. In der vergangenen Woche war Hannovers Topstürmer Marvin Ducksch zu Ligakonkurrent Werder Bremen gewechselt.

