Archivierter Artikel vom 15.03.2020, 18:47 Uhr

Hamburg

Coronavirus

Hamburg untersagt Sportbetrieb – Ausnahme: HSV und St. Pauli

In Hamburg wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus ab sofort der komplette Sportbetrieb auf Sportplätzen, in Sporthallen sowie in Fitnessstudios und vergleichbaren Einrichtungen untersagt.