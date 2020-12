Gündogan dankt Klinikum Nürnberg: Einladung ins Freizeitbad

Archivierter Artikel vom 09.04.2020, 10:54 Uhr

Der frühere Profi des 1. FC Nürnberg möchte alle Angestellten ins Kur – und Freizeitbad Nürnberg einladen, „sobald diese schwierige Situation überstanden ist“, kündigte der 29-Jährige an.

Sein früherer Schuldirektor habe ihn in der Coronavirus-Krise kontaktiert und ihm von der Arbeit am Klinikum berichtet. „In dieser schwierigen Zeit ist es gar nicht hoch genug anzurechnen, was ihr für Arbeit leistet“, sagte der Mittelfeldspieler von Manchester City. Gündogan selbst will auch bald wieder in seiner alten Heimat vorbeischauen und dem Klinikum einen Besuch abstatten.