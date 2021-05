Elf Tore im Erzgebirge: Paderborn fertigt Aue mit 8:3 ab

Der SC Paderborn hat ein Torefestival in der 2. Fußball-Bundesliga für sich entschieden und sich auf Rang acht nach vorn geschoben.

Das Team von Trainer Steffen Baumgart gewann beim FC Erzgebirge Aue mit 8:3 (4:2). In einer vor allem in der ersten Hälfte wilden Partie waren die Gastgeber durch zwei schnelle Treffer von Dimitri Nazarov (1./4.) in Führung gegangen.

Doch Tore von Dennis Srbeny (10.), Sven Michel (31.), Chris Führich (42./Handelfmeter) und Aues Torhüter Martin Männel mit einem Eigentor (45.+1) wendeten das Blatt zugunsten der Westfalen. Die zeigten sich nach der Pause auch vom dritten Nazarov-Tor (56./Foulelfmeter) unbeeindruckt und schraubten das Ergebnis durch Treffer von Michel (59.), Srbeny (73.), Christopher Antwi-Adjei (78.) und Chadrac Akolo (82.) weiter in die Höhe.

Nach zuletzt zwei verlorenen Heimspielen wollten die bereits geretteten Auer endlich wieder daheim gewinnen. Entsprechend viel Druck machten sie zu Beginn und überraschten damit Paderborn. Doch statt weiter nach vorn zu spielen, zogen sich die Erzgebirger zurück und leisteten mit individuellen Fehlern vor den Gegentoren Schützenhilfe. Als Nazarov mit seinem dritten Tor nach der Pause verkürzen konnte, flammte noch einmal Hoffnung beim FC Erzgebirge auf. Doch die Gäste spielten abgezockt und nutzten an diesem Nachmittag fast jede Chance zu einem eigenen Treffer, während Aue defensiv nicht zweitligatauglich agierte.

