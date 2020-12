Dresden in Quarantäne: 96-Chef Kind sieht DFL in der Pflicht

Archivierter Artikel vom 10.05.2020, 17:25 Uhr

Mehrheitsgesellschafter Martin Kind von Hannover 96 sieht nach dem Quarantänefall des nächsten geplanten Zweitliga-Gegners Dynamo Dresden die Deutsche Fußball Liga in der Pflicht.

„Die Frage ist, warum das Dresdner Gesundheitsamt bei einem wahrscheinlich vergleichbaren Vorfall eine andere Entscheidung getroffen hat als das Kölner die Tage zuvor“, wird der 76-Jährige in einer Stellungnahme seines Clubs zitiert. „Ich empfehle, dass die DFL die notwendigen Fragen klärt und Entscheidungen trifft mit der Prämisse, die Saison auf jeden Fall zu Ende zu spielen – notfalls in den Juli hinein.“

Hannover 96 sollte eigentlich am nächsten Sonntag bei der Wiederaufnahme der Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gegen die Dresdener spielen. Das Gesundheitsamt verordnete jedoch eine 14-tägige Quarantäne für den gesamten Kader des Tabellenletzten, nachdem zwei weitere Dynamo-Spieler am Samstag positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Das Spiel fällt deshalb aus. „Die Nachricht von dem Dresdener Quarantänefall kam für mich zu diesem Zeitpunkt unerwartet und hat mich schon schockiert“, sagte Kind.