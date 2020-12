Dreierpack: Kerk führt Osnabrück zum Sieg in Regensburg

Archivierter Artikel vom 08.11.2020, 15:35 Uhr

Im Regensburger Nebel hat Sebastian Kerk den VfL Osnabrück auf Platz zwei der 2. Fußball-Bundesliga geschossen. Der 26 Jahre alte Angreifer erzielte am Sonntag beim aufregenden 4:2 (2:1) der Niedersachsen beim SSV Jahn Regensburg drei Tore.

Der im Sommer vom 1. FC Nürnberg gekommene Kerk verwandelte zwei jeweils an ihm verschuldete Foulelfmeter (22./72. Minute) und krönte seine Leistung mit einem fulminanten Freistoß aus gut 30 Metern (41.). Außerdem traf für die sehr effektiven Gäste Etienne Amenyido (64.).

In dem rasanten Kampfspiel waren die Regensburger durch einen Kopfball von Andreas Albers in Führung gegangen (12.). Nach dem Joker-Tor von Aaron Opoku (75.) zum 2:4 hätte Max Besuschkow die Partie noch einmal spannend machen können. Aber den Handelfmeter des Mittelfeldspielers hielt Osnabrücks Torwart Philipp Kühn (77.). Die Gäste brachten den Vorsprung danach doch noch sicher über die Zeit.

In dem intensiv geführten Kampfspiel unterliefen dem Jahn bei der zweiten Saisonniederlage zu viele Fehler in der Defensive. Hinzu kam, dass Kerk einen Sahnetag erwischte und sich als Meister des ruhenden Balles erwies. Osnabrück rückte bis auf drei Punkte an Tabellenführer Hamburger SV heran. Der Jahn ist mit neun Zählern Achter.

