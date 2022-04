Darmstadt nach 3:1 gegen Kiel wieder an der Spitze

Darmstadt (dpa). Die Lilien setzten sich vor 13.400 Zuschauern am Böllenfalltor mit 3:1 (2:0) gegen Holstein Kiel durch. Matthias Bader (10. Minute), Aaron Seydel (45.) und Braydon Manu (50.) trafen in einem überaus unterhaltsamen Spiel für das starke Team von Trainer Torsten Lieberknecht.

Zudem hielt Torhüter Marcel Schuhen einen von ihm selbst verschuldeten Elfmeter von Alexander Mühling (60.). Kwasi Wriedt hatte zwischendurch auf 1:2 verkürzt (49.). Nach zuletzt nur einem Punkt aus zwei Spielen meldete sich Darmstadt damit eindrucksvoll wieder zurück. Noch am Vormittag hatten freiwillige Helfer den Platz vom Schnee befreit, damit die Partie stattfinden konnte.

Nachdem Mathias Honask für die Lilien bereits nach vier Minuten eine große Gelegenheit hatte verstreichen lassen, brachte Bader die Platzherren mit einer Flanke aus dem Halbfeld, die an Freund und Feind vorbei ging, in Führung. Auch in der Folge blieben die Darmstädter tonangebend und betrieben massiven Chancenwucher. So traf Marvin Mehlem nach einer halben Stunde den Pfosten, Phillip Tietz den Außenpfosten (76.).