Chancenlos in Hannover: Dresden-Abstieg rückt immer näher

Archivierter Artikel vom 03.06.2020, 20:27 Uhr

Der Tabellenletzte kassierte im Nachholspiel bei Hannover 96 eine 0:3 (0:3)-Niederlage und dürfte in dieser Verfassung keine Chance auf den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga haben. Marvin Ducksch (10. Minute), John Guidetti (17.) und Edgar Prib (45.) erzielten die Tore in einer einseitigen Partie, in der den Sachsen jederzeit der fehlende Spiel- und Trainingsrhythmus anzumerken war.

Dynamo brachte zwar im Vergleich zum 0:2 gegen Stuttgart sieben neue Spieler, gewährte Hannover aber trotzdem große Räume und kam vor allem in der ersten Halbzeit immer mindestens einen Schritt zu spät. Zudem musste Dzenis Burnic in der 27. Minute verletzt ausgewechselt werden. Die 96er dagegen vergaben noch mehrere Chancen zu einem weitaus höheren Sieg. Während sich die Niedersachsen auf Platz sechs verbesserten und keine Abstiegssorgen mehr zu machen brauchen, bleiben Dresden noch fünf Spieltage und zwei weitere Nachholspiele, um den Relegationsrang zu erreichen. Der ist sechs Punkte entfernt.