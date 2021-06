Abwehrspieler Diakhité wechselt nach Sandhausen

Bei der Eintracht war Diakhité Stammspieler gewesen, konnte den Abstieg in die Drittklassigkeit jedoch auch nicht verhindern. Für Sandhausen ist der 27-Jährige der achte Neuzugang vor der Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. „Wir waren auf der Suche nach einem physisch starken Spieler, der in der Abwehrkette flexibel einsetzbar ist. Das ist Oumar“, sagte SVS-Trainer Stefan Kulovits in einer Vereinsmitteilung vom Montag.

