Weltstar im Walmart: Lamine Yamal genießt in den USA ungewohnte Freiheit – doch auf dem Platz lasten große Hoffnungen. Kann er Spaniens Torflaute gegen Saudi-Arabien beenden?

Atlanta (dpa) – Einfach mal in Ruhe einkaufen gehen – für Lamine Yamal wird selbst dieser Traum im Land der unbegrenzten Möglichkeiten wahr. Nahezu unbemerkt schob der weltberühmte Teenager einen Einkaufswagen durch den Walmart von Fort Oglethorpe, ein Kaff in der Nähe des spanischen WM-Camps im Grenzgebiet der US-Bundesstaaten Tennessee und Georgia.

Das mit der Freiheit ist gerade so ein Thema bei dem Wunderknaben. Viele spanische Fans – und auch Medien – wünschen sich, dass der lange am Oberschenkel verletzte Yamal am Sonntag (18.00 Uhr/MagentaTV) gegen Saudi-Arabien von Beginn an spielt. Doch Trainer Luis de la Fuente hat wohl andere Pläne. «Wir wollen ihnen nach und nach mehr Spielzeit geben», erklärte der 64-Jährige. «Sie sollen Selbstvertrauen und Rhythmus bekommen und besser vorbereitet für die weiteren Spiele sein.»

Fast 300 torlose Minuten

Gemeint war neben Yamal auch Nico Williams, ein weiterer Hoffnungsträger nach dem blamablen 0:0 zum WM-Auftakt gegen Kap Verde. Dass noch keine Alarmstimmung im Camp der Selección herrscht, ist nur dem neuen Modus geschuldet. Auch als Dritter der Gruppe kann man es in die K.o.-Phase schaffen – was wiederum für den Europameister keine ernsthafte Option sein dürfte.

Der Fokus der Öffentlichkeit liegt auf Lamine Yamal. Nach seiner Einwechslung im ersten Spiel nach einer guten Stunde zeigte der 18-Jährige, wie er die Statik des spanischen Spiels verändern kann. Raus aus der Querpass-Behäbigkeit, rein in die wilde Fahrt mit Finten, Tricks und Abschlüssen.

Nicht alles gelang, doch es war selbst für den größten Fußball-Laien offensichtlich, was de la Fuente gegen Saudi-Arabien ändern muss. Ein größerer Fokus auf den Flügel mit echten Fachkräften statt mit Verlegenheitslösungen wie Gavi. «Wir müssen im Abschluss einfach besser werden», sagte Mittelfeld-Stratege Rodri. Die Sportzeitung «Marca» rechnete bereits vor: Spanien ist bei Weltmeisterschaften seit 289 Minuten ohne Tor. Zuletzt traf man am 1. Dezember 2022 gegen Japan.

Bedenken mitten im Hype

Das soll Yamal nun ändern. So etwas wie ein kleiner Popstar ist er längst. Allein fast 44 Millionen Follower hat der Angreifer des FC Barcelona auf Instagram. Klingt viel, sind aber nicht einmal zehn Prozent des Werts, auf den Cristiano Ronaldo auf der Plattform kommt. Weltmeister war Ronaldo nie, von Lamine Yamal erwartet ganz Spanien, dass er es im ersten Anlauf packt.

Es wäre keine Sensation, wenn er es tatsächlich schaffen würde. Schließlich wurde er schon mit 17 Jahren Europameister, ist bereits zweimaliger Meister in Spanien. Bei der EM vor zwei Jahren in Deutschland ging sein Stern so richtig auf.

Natürlich mischen sich in so einen kometenhaften Aufstieg auch Bedenken. Wird Yamal zu früh verheizt? Seit April hatte er vor seinem Kurzeinsatz gegen Kap Verde kein Spiel mehr bestritten.

Verletzungen häufen sich

Schon im vergangenen November hatte Yamal – wohl auf Drängen seines Clubs – für die abschließenden Qualifikationsspiele abgesagt. Leistenprobleme, hieß es offiziell. Diese plagten ihn auch zuvor im September und Oktober. Einige Monate davor wiederum spielte des Öfteren der Knöchel nicht mit.

Yamal selbst zeigt sich bisher von jeglichen Diskussionen unbeeindruckt. Er konzentriert sich auf sein Spiel – und genießt das Leben. Am Mittwoch bekamen die Nationalspieler einen Tag frei. Mit seiner Mutter, seiner Freundin und engen Freunden unternahm Yamal einen Trip in die Country-Hauptstadt Nashville. Gegessen wurde persisch im Restaurant «Noosh». Diesmal wurde jeder Schritt beobachtet. Nicht anders wird es gegen Saudi-Arabien sein.